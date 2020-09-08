Denizli'de yakalanan İranlı aktivistin arkadaşlarından 'göndermeyin' çağrısı

İRAN'da zorunlu başörtüsü kararına karşı, ülkesinde sokak ortasında başörtüsünü çıkaran Meryem Şeriatmedari hakkında, İran yakalama kararı ve hapis cezası çıkarttı. Olay sonrası Türkiye'ye kaçan şahıs, Denizli'de yakalandı. Göç idaresine teslim edilen kadının arkadaşları Türk kamuoyuna ve insan hakları savunucularına destek çağrısı yapıp İran'a iade edilmemesini istedi.

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İran’da İslam Devrimi’nin ardından zorunlu hale getirilen başörtüsü yasasını protesto için ilk eylemin başladığı, Tahran'daki İnkilap Caddesi'nden adını alan “İnkilap Caddesi Kızları” hareketinin savunucusu Meryem Şeriatmedari, 2018 yılında İran’da bir eylem yaptı.

Sözcü'nün haberine göre; Yasayı protesto etmek için bir duvarın üzerine çıkarak başörtüsünü açan Şeriatmedari, gözaltına alındıktan sonra tutuksuz yargılandı, daha sonra da hapis cezasına çarptırıldı. Bu olayın ardından Türkiye'ye kaçan kadın aktivist, Denizli'ye geldi.

Denizli’de dün akşam saatlerinde polisin gözaltına aldığı Meryem Şeriatmedari, ülkesine iade işlemleri için Göç İdaresi yetkililerine teslim edildi. Gözaltına alınmasını Instagram sayfasından canlı yayımlayan genç aktivist, ülkesine gönderilmemesi için Türk kamuoyundan ve arkadaşlarından yardım istedi.

"Meryem İran'a iade edilmemeli"

Şeriatmedari'nin zorunlu başörtüye karşı çıktığı için hakkında hapis cezası verildiğini söyleyen Peyman Aref, “İran’lı kadın aktivisttir. Zorunlu başörtüye karşı #İnkilapCaddesiKızları isimli hareketten İran'da kesinleşmiş hapis cezası olduğu için Türkiye'ye kaçtı. Denizli'de yakalandı. Meryem bütün insan hakları savunucuları ve gazetecilerden yardım istedi. Türk meslektaşlardan yardım isterim. Meryem İran'a iade edilmemeli” dedi.

Masih Alinejad ise paylaşımında Türk kamuoyuna şöyle seslendi:

“Sayın Türk dostlarımız, Maryam Shariatmadari, Türkiye'ye sığınmış İran asıllı aktivist, İran'a iade edilme riski yaşıyor. Maryam İran'daki zorunlu başörtüsüne karşı sokakta türbanını çıkarmıştı. Lütfen İran'a iade edilmesine izin vermeyin. Lütfen yardım edin.”