Bu fıstık sadece Kilis'te üretiliyor dünyada eşi benzeri yok

Abdullah Gül'e de ikram etti

Konuşmasının devamında Akıncı "Bu fıstığın Antep ve Siirt fıstığı biraz geç yetişiyor. Diğer fıstık çeşitlerine göre, yaklaşık 15 gün sonra olgunlaşıyor. Aroması daha güzel, Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül Kilis’e geldiğinde valimiz ikram etti. O zaman çok beğenmişlerdi. Daha sonra teşekkür belgesi gönderdiler. Bu fıstık sadece bende var, ben bu fıstık çeşidini üretiyorum. 70-80 Akıncı fıstığı ağacım var ama ben 2 bin ağacı daha aşıladım. Yavaş yavaş verime binmeye başladılar. Bu fıstık başka bir yerde yok, olacak olsa tescili yapılmazdı. 400 dönüm üzerinde fıstık bahçem var" diye konuştu.