Görevden alınan kaymakamlar listesi 2020 isim isim tam liste

İçişleri Bakanlığı tarafından birçok kaymakam görevden alındı. Peki FETÖ soruşturması kapsamıyla görevden alınan kaymakamlar hangisi? İşte görevden alınan kaymakamların tam listesi 2020

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İçişleri Bakanlığı çok sayıda kaymakamı açığa aldı. Bakanlık talimatıyla FETÖ soruşturması kapsamıyla bazı kaymakamlar görevinden alındı. Peki görevden alınan kaymakamlar hangisi?

10 Eylül 2018'de göreve başlayan Sason Kaymakamı Abdullah Özadalı ile 7 Ağustos 2019'da göreve başlayan Beşeri Kaymakamı Sinan Aşçı FETÖ soruşturması kapsamında görevden alındı. Bu isimlerin dışında Şanlıurfa'nın Akçakale Kaymakamı Hamza Özer, Karaköprü İlçe Kaymakamı Ufuk Akıl ve Çankırı ili Kurşunlu İlçe Kaymakamı görevinden uzaklaştırıldı.

Açığa alınan vali yardımcıları ve kaymakamlar listesi

Vali Yardımcıları: Bedir Deveci (Adıyaman), Nebi Çanga (Artvin), Cevat Uyanık (Artvin), Yusuf Gemici (Bingöl), Kemal Karahan (Bitlis), Mehmet Fevzi Dönmez (Düzce), Yunus Koç (Iğdır), Barbaros Baran (Karabük), İdris Akça (Muş), Murat Girgin (Sinop), Fatih İzmir (Şırnak), Akın Zor (Tunceli), Ferhat Atar (Van)

Kaymakamlar: Sadettin Doğan (Kahta), Bedirhan İmamoğlu (Besni), Hasan Doğan (Diyadin), Abdullah Kadıoğlu (Patnos), Fatih Dülgeroğlu (Arhavi), Muhammet Furkan (Güroymak), Hakan Şeker (Uzundere), Mustafa Selim (Narman), Cevat Gün (Tirebolu), Emre Yalçın (Malazgirt), Ahmet Demirci (Erzin), Yasin Yunak (İnebolu), Ahmet Altun (Bahşılı), Barbaros Akbulak (Pötürge), Hamza Özer (Akçakale), Adem Can (Çaldıran), Fatih Sayar (Gürpınar), Fatih Okumuş (Boğazlıyan), Hasan Günaydın (Asarcık)