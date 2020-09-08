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KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'dan Türkiye hakkında yeni açıklama yine tartışma yaratacak

Türkiye-KKTC ilişkilerine yönelik sözleriyle nedeniyle tepkilerin odağı haline gelen Mustafa Akıncı'dan yine tartışma yaratacak bir açıklama geldi. Akıncı, anavatan-yavruvatan edebiyatının bir yana bırakılması gerektiğini söyledi.

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Akıncı, Türkiye ile ilişkilerin tanımı ve bu çerçeve yaptığı açıklamalar nedeniyle üzerine yapıştırılan "Türkiye düşmanı" etiketi hakkında konuştu. Akıncı, anavatan-yavruvatan edebiyatının bir yana bırakılmasını ve yavrunun da artık büyümesi gerektiğini ifade etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Euronews'e mülakat verdi.

Ekim ayında yapılacak seçimlerden, Doğu Akdeniz'deki güncel olaylara kadar birçok konuya dair açıklamalarda bulunan Akıncı, kendisine Türkiye ile ilişkilerin üzerine yapıştırılan "Türkiye düşmanı" etiketi hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

"Yavru da büyüsün'' 

"Türkiye düşmanı" etiketinin bazı kesimlerce bilinçli bir şekilde algılanıp, algılatıldığını söyleyen Akıncı, bunca yıllık siyasi yaşamında Türkiye ile olan ilişkilerinde bir kardeşlik hukuku talebi olduğunu, ana-yavru edebiyatının bir yana bırakılarak, yavrunun da artık büyümesi gerektiği söylemini kullandığını anlattı.

"Anavatan-yavruvatan bunlar yüreklerimizde kalsın, gerçek hayatta dünyaya ‘biz tanıyoruz, siz de tanıyın’ denilen bir varlıksak, devletsek bu devletin de artık kendi kendine yeten, kendi kendini yönetme becerisine sahip bir varlık olduğunu, olması gerektiğini, ona o çerçevede yardımcı olunması gerektiğini kavramamız lazım" ifadelerini kullanan Akıncı, KKTC'nin sürekli balık verilen değil, balık tutmayı öğrenen bir yapıya evrilmesi gerektiğini savundu.

'Türkiye ile KKTC arasında bir ast üst ilişkisi kurmak istiyorlar'

Akıncı, bunu benimsemek istemeyenlerin Türkiye ile KKTC arasında bir ast üst ilişkisi kurmak istediğini dile getirdi.

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