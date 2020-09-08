BIST 1.093
DOLAR 7,48
EURO 8,82
ALTIN 460,11
HABER /  GÜNCEL
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz

Bursa'da çalıştığı fabrikaya koronavirüs kontrolüne giden doktor kazada öldü

Demirören Haber Ajansı

BURSA'da iş yeri hekimi Adil Özgür (60), koronavirüs kontrolü için gittiği fabrikadan dönerken talihsiz kazayı yaşadı. Tecrübeli hekim, aracına binmek için yolun karşısına geçmek istediği sırada TIR'ın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Abone ol

Kaza, geçen Cuma günü Nilüfer ilçesi Akçalar Mahallesi’nde bulunan bir fabrikada meydana geldi. İş yeri doktoru Adil Özgür, koronavirüs kontrolü için çalıştığı fabrikaya gitti. Gerekli kontrolleri yaptıktan sonra fabrikadan çıkan Özgür, otomobiline doğru gitmek için yolun karşısına geçmek istedi. Ancak doktor Özgür'e TIR çarptı. Kanlar içinde yere yığılan Özgür, ihbarla gelen ambulansla hastaneye götürülürken hayatını kaybetti.

Dr. Adil Özgür'n ölümü üzerine Türk Tabipleri Birliği sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayınladı.

Mesajda, "Bursa'da çalıştığı fabrikada Covid-19 denetimleri sırasında geçirdiği iş kazası nedeniyle yaşamını yitiren Dr. Adil Özgür'ün yakınlarına ve sağlık camiasına başsağlığı dileriz" denildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Erdoğan uyarmıştı! İstanbul'da toplu ulaşımda sosyal mesafesiz ayakta yolculuk Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'dan Türkiye hakkında yeni açıklama yine tartışma yaratacak
Sinan Burhan'dan Mansur Yavaş'a berber yanıtı! Evet yalancının mumu yatsıya kadar yanıyor
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
Nagehan Alçı açıkladı Fatih Portakal'ın hikayesindeki büyük açık
Vasip Şahin: Paralarla kaçan banka nakil görevlisi yakalandı
Bilim Kurulu üyesi Afşin Emre Kayıpmaz:İl bazında değil ülke genelinde tedbirler yolda
ÖNCEKİ HABERLER
Prof. Dr. Pınar Çıragil uyardı: Maskeler çıkarıldığında içe doğru katlanıp poşet içine konulmalı
Görevden alınan kaymakamlar listesi 2020 isim isim tam liste
Geleceğin İletişimcileri Yarışması'nda ön eleme sonuçları açıklandı
Beylikdüzü'nde yüksek tansiyon: Akrabalar keserle geldi
Denizli'de yakalanan İranlı aktivistin arkadaşlarından 'göndermeyin' çağrısı
MasterChef Türkiye'den elenen Gülşah Suna Emir'e demediğini bırakmadı
Yorumlar