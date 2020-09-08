Bursa'da çalıştığı fabrikaya koronavirüs kontrolüne giden doktor kazada öldü

BURSA'da iş yeri hekimi Adil Özgür (60), koronavirüs kontrolü için gittiği fabrikadan dönerken talihsiz kazayı yaşadı. Tecrübeli hekim, aracına binmek için yolun karşısına geçmek istediği sırada TIR'ın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

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Kaza, geçen Cuma günü Nilüfer ilçesi Akçalar Mahallesi’nde bulunan bir fabrikada meydana geldi. İş yeri doktoru Adil Özgür, koronavirüs kontrolü için çalıştığı fabrikaya gitti. Gerekli kontrolleri yaptıktan sonra fabrikadan çıkan Özgür, otomobiline doğru gitmek için yolun karşısına geçmek istedi. Ancak doktor Özgür'e TIR çarptı. Kanlar içinde yere yığılan Özgür, ihbarla gelen ambulansla hastaneye götürülürken hayatını kaybetti.

Dr. Adil Özgür'n ölümü üzerine Türk Tabipleri Birliği sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayınladı.

Mesajda, "Bursa'da çalıştığı fabrikada Covid-19 denetimleri sırasında geçirdiği iş kazası nedeniyle yaşamını yitiren Dr. Adil Özgür'ün yakınlarına ve sağlık camiasına başsağlığı dileriz" denildi.