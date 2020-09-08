Kemal Kılıçdaroğlu'ndan koronavirüs iddiaları: Rakamlar gerçek değil, hastanelerin yoğun bakımları dolu

CHP lideri Kılıçdaroğlu, koronavirüs eleştirisinde bulunarak açıklanan vaka ve ölüm sayılarının gerçekten fazla olduğunu iddia etti. Kılıçdaroğlu, "Tedavi için hastaneler dolu. İş tamamen tersine dönmüş durumda" dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi toplantısı öncesi açılış konuşması yaptı. Kılıçdaroğlu konuşmasında, koronavirüs eleştirisinde bulunarak, "Bu rakamların gerçek olmadığını, çok daha fazla olduğunu ben de, siz de, doktorlar da biliyor" dedi.

CHP lideri, "Tedavi için hastaneler dolu. İş tamamen tersine dönmüş durumda. Bu devletin, ülkenin iyi yönetilmediğini gösteriyor" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

Dün 57 vatandaşımız daha hayatını kaybetti. Resmi rakamlara göre toplam 6 bin 730 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bu rakamların gerçek olmadığını, çok daha fazla olduğunu ben de, siz de, doktorlar da biliyor. Ne olursa olsun, bizler mücadelemizi, adalet için, doğruluk için mücadelemizi sürdüreceğiz.

"Tedavi için hastaneler dolu"

Önce bulaşmayı engelleyeceksin, önlemlerini alacaksın. Koronavirüs mikrobunun bulaşmasını engelleyecek önlemler alacaksın. İkinci konu, hastalık bulaştıysa onu tedavi edeceksin. Dünya bunu yapıyor. Biz başlangıçta böyle yola çıktık, şimdi yayılıyor.

Tedavi için hastaneler dolu. İş tamamen tersine dönmüş durumda. Bu devletin, ülkenin iyi yönetilmediğini gösteriyor.

Bu olay ilk ortaya çıktığında, politik malzeme konusu yapmadan, bu sorunu şöyle bir strateji ile çözebilirsiniz dedik. Önlemlerini alacaksınız. Bulaşmayı önleyecek, sonra hastalığı tedavi edeceksiniz. Dedik ki, önce sağlık sorunu çıkar, arkasından işsizlik gelir. Biz bunları dedik. Tek tek anlattık bunları.

"Cumhurbaşkanı doktor değil ki"

Sağlık Bakanı normal açıklamalar yapıyor, her akşam belirli saatlerde. Başlangıçta güven vermişti ama bir süre sonra tüm güveni yitirdi. Şu cümle ile başladı; 'Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla'. Cumhurbaşkanı doktor değil ki. Erdoğan ne talimatı veriyor size? Bugün vaka da ölüm oranları da gerçeği yansıtmıyor.