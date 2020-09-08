Gazipaşa Kaymakamı Cemil Öztürk görevden alındı
İçişleri Bakanlığı'nın FETÖ soruşturmaları kapsamında, Antalya'nın Gazipaşa Kaymakamı Cemil Öztürk görevden alındı.Abone ol
Gazipaşa Kaymakamı Cemil Öztürk görevden alındı. Öztürk'e, dün sabah görevden alındığı bilgisinin verildiği öğrenildi.
Gazipaşa Kaymakamlığı'nın resmi internet sitesinde de değişiklik yapıldı. Siteden Cemil Öztürk'ün bilgileri ve fotoğrafının yer aldığı bölüm kaldırıldı.
Gazipaşa Kaymakamlığı'na, Antalya Vali Yardımcısı Aydın Abak'ın vekalet edeceği öğrenildi.