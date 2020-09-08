Dolar rekor üstüne rekor kırıyor! Dolar kaç lira oldu piyasalarda son durum

Dolar güne yükselişle başladı. Saat 10:55'te rekor kırıp 7.47'yi aştı... Saat 12:50'de ise yeni rekor geldi ve dolar 7.48'i geride bıraktı....

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Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından 7.4620'den işlem görüyor. Euro/TL yüzde 0.1 artışla 8.8170'ten, sterlin/TL ise yüzde 0.1 değer kaybıyla 9.8050'den satılıyor. Dün en düşük 7.4241, en yüksek 7.4668 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0.3 değer kazancıyla 7.4576'dan tamamladı.

SAAT 12:50'DE YENİ REKOR: Ateşi çıkan dolar bugün rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. 7.47 ile günün ilk rekorunu kıran dolar, saat 12:50 itibariyle yeni bir rekor kırarak 7.48'i de aştı.

SAAT 10:55'TE YENİ REKOR: Dolar yeni rekor kırarak 7.47 TL'yi aştı. Bu sabah 7.4541 TL ile açılan dolar yeni bir rekor kırarak 7.4717 TL seviyesine kadar yükseldi. Euro 8.82 TL'den işlem görürken sterlin ise 9.81 TL'den alıcı buluyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde büyüme verisinin takip edileceğini belirterek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.