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Ankara'da rüşvet operasyonu! 47 gözaltı kararı

İhlas Haber Ajansı

Ankara Valiliğine bağlı Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı çalışanlarının da arasında bulunduğu 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Valiliğine bağlı Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığında görevli 19 kamu görevlisi ile kurum tarafından yapılan ihalelerde rüşvet karşılığında menfaat temin ettikleri ileri sürülen 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. 

28 şüpheli takibe alındı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara Valiliğine bağlı Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığında görevli 19 kamu görevlisi ile kurum tarafından yapılan ihalelerde rüşvet karşılığında menfaat temin ettikleri ileri sürülen 28 şüpheli takibe alındı.

47 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Yürütülen soruşturma kapsamında 47 şüpheli hakkında "ihaleye fesat karıştırma", "edimin ifasına fesat karıştırma", "rüşvet" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından gözaltı kararı verildi.

37 şüpheli yakalandı
Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 37 şüpheli yakalanırken, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce devam ediliyor.

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