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Konya'da şok görüntüler! Minibüsten 31 kişi çıktı

KONYA'nın Ereğli ilçesinde jandarmanın yol kontrolü sırasında durdurduğu minibüsten, sürücüyle birlikte 31 kişi çıktı. Fazla yolcu alabilmek için koltukları söküp, özel oturma düzeneği yaptırdığı belirlenen sürücüye 8 bin 177 lira para cezası uygulandı.

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İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 24 Ağustos günü Türkmen Mahallesi yakınlarında yaptığı yol kontrol uygulamasında tarım işçilerini taşıyan I.Ç., yönetimindeki minibüsü durdurdu. Yapılan kontrollerde sürücüyle birlikte minibüste 31 kişinin seyahat ettiği belirlendi. Sürücünün fazla yolcu taşıyabilmek için koltukları söküp özel oturma düzeneği yaptığı saptandı. Sürücü I.Ç.’ye toplam 8 bin 177 lira para cezası uygulandı.

Cep telefonu kamerasıyla çekilen o anlara ilişkin görüntüler, jandarma tarafından koronavirüs salgınına dikkat çekmek için sosyal medyada paylaşıldı.

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