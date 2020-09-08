Sinop'ta akılalmaz olay: Genç kızın yemeğe gittiği köftecide parmağı koptu

"Başıma gelene inanamıyorum"

Kopan parmak ucunun hastanede atıldığını belirten Ünal, ”Doktorlar parmağımı 'ameliyatla anca düzelir' diyor. Psikolojim bozuldu. Ben şu ana kadar hiç ameliyat olmadım. Şu anda elimi ve parmağımı eskisi gibi kullanamıyorum. Her gün çok sayıda insanın girip çıktığı yerde başıma gelene inanamıyorum. Arayıp 'geçmiş olsun’ bile demediler." dedi.