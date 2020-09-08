Sinop'ta akılalmaz olay: Genç kızın yemeğe gittiği köftecide parmağı koptu
SİNOP'ta Melek Ünal, yaşadığı feci olay hakkında 'başıma gelene inanamıyorum' diye konuştu. Genç kızın yaşadığı şanssızlık mı yoksa ihmal mi? Siz karar verin.
Kentte arkadaşlarıyla birlikte yemek yemek için gittiği köftecide sandalyenin arasına sıkıştırdığı parmağı kopan Melek Ünal, siparişini verip masalara yönelince olay tam o sırada oldu.
Metal aksam arasına sol el orta parmağı sıkıştı
Çantasını masaya bıraktıktan sonra iki eliyle tutup öne doğru çekerek düzelttiği sandalyeye oturan Ünal o anda büyük bir acı hissetti. Ayağa kalktığında, sandalyenin oturak bölümüyle, oturağın vidalandığı metal aksam arasına sıkışan sol elinin orta parmağının kanadığını fark etti.
Kopan parmak ucunu da alıp hastaneye gitti
Ünal dikkatli baktığında parmağının ucunun tırnağıyla birlikte koptuğunu gördü. Elini peçeteyle sararak kanamayı durdurmaya çalışan Melek Ünal, sandalyenin arasında kalan parmak ucunu da yanına alarak olay yerine çağrılan ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan operasyonla Ünal’ın parmağına dikiş atıldı.
"Başıma gelene inanamıyorum"
Kopan parmak ucunun hastanede atıldığını belirten Ünal, ”Doktorlar parmağımı 'ameliyatla anca düzelir' diyor. Psikolojim bozuldu. Ben şu ana kadar hiç ameliyat olmadım. Şu anda elimi ve parmağımı eskisi gibi kullanamıyorum. Her gün çok sayıda insanın girip çıktığı yerde başıma gelene inanamıyorum. Arayıp 'geçmiş olsun’ bile demediler." dedi.