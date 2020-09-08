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Fiat'ta eylül kampanyası 2 bin 520 TL’lik taksit imkanı

Anadolu Ajansı

Otomobil firmaları yıl sonu kampanyalarına hız verdi. Fiat, eylül ayında avantajlı alım seçenekleri sunuyor.

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Fiat'tan yapılan açıklamaya göre, ay boyunca geçerli olacak kampanya kapsamında Türkiye’nin en çok tercih edilen otomobili, Fiat Egea Model Ailesi üyelerine 33 bin 300 TL’lik peşinat ve 2 bin 520 TL’lik taksitlerle sahip olunabiliyor.

 Fiat, Eylül ayında 500 model ailesininde de cazip bir fırsat sunuyor. Fiat 500X SUV ve 500L modellerinde 5 bin TL’lik takas indirim kampanyası ay boyunca yeni bir otomobil almak isteyenlere avantaj sağlıyor.

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