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Maçka'da inanılmaz ölüm! Her şey kurt saldırısıyla başladı

Demirören Haber Ajansı

TRABZON’un Maçka ilçesinde, yaylada otlayan küçükbaş hayvanlarını, kurt saldırısından kurtarmak için av tüfeğini alarak evden çıkan Hakan O. (17), kapının eşiğine ayağı takılınca yere düştü. Düşmenin etkisiyle Hakan O.’nun elindeki av tüfeğinin ateş alması sonucu ablası hayatını kaybetti.

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Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yediharman Yaylası’nda meydana geldi. Ailesiyle birlikte yayladaki evde bulunan Hakan O., iddiaya göre, çoban köpeğinin havladığını duyunca, yaylada otlayan küçükbaş hayvanlarını kurt saldırısından kurtarmak için av tüfeğini alıp, dışarı çıkmak istedi.

Kapı eşiğine takılarak yere düşen Hakan O.’nun elindeki tüfek, düşmenin etkisiyle aniden ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar, ablası Nurdane Kandemir’in baldırına isabet etti. Kanlar içinde yere yığılan kadın, ailesi tarafından otomobille Maçka Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Kandemir, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Tüfekten çıkan saçmaların, Nurdane Kandemir’in atardamarına isabet ettiği belirlendi.

Gözaltına alınan şüpheli Hakan O., sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kalırken, 4 çocuk annesi Nurdane Kandemir ise, Düzköy ilçesinde toprağa verildi. Kandemir’in ölümü ailesi ve komşularını hüzne boğarken, olayla ilgili kimsenin şikayetçi olmadığı öğrenildi.

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