Sabahat Akkiraz nereli yaşı kaç? Sabahat Akkiraz kimdir?

Show TV'nin fenomen dizisi Çukur 4. sezonu ile başladı. Sosyal medyanın da konusu olan Çukur'da Sabahat Akkiraz fırtınası esti. Ünlü türkücü Sabahat Akkiraz Barak- Suriye'den Çıktım türküsünü söyledi izleyenler mest oldu. Peki kimdir Sabahat Akkiraz yaşı kaç aslen nereli? Vurma Zalim Vurma türküsü sözleri nasıl?

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SHOW TV'nin fenomen olan reyting rekorları kıran dizisi Çukur 4. sezonu ile başladı, seyircinin özlemi sona erdi. Yeni sezonun ilk bölümü ile sosyal medyanın da konusu olan Çukur'a ünlü türkücü Sabahat Akkiraz Suriye'den çıktım, Vurma Zalim Vurma türküsü ile damga vurdu.

İdris Koçovalı'nın eski dostu Sabahat Akkiraz oğullarıyla birlikte Sabahat Akkraz'ı dinleme isteği olan İdris Koçovalı'yı kırmadı. İdris Koçovalı yoktu ancak son isteklerinden biris gerçekleşmişti. Koçovalı kardeşlerin babalarının yokluğunda yaşadıkları acıları gösteren sahne izleyenleri duygulandırdı.

Vurma Zalim Vurma Ben Badeli Nahsenim sözleri ile izleyenleri büyüleyen Sabahat Akkiraz adeta Çukur’un yeni sezonuna damga vurdu.

Sabahat Akkiraz kimdir: 1955’te Sivas’ta doğdu. Türk Halk Müziği'nin başarılı yorumcusu Sabahat Akkiraz, ilk olarak ailesinde müzikle uğraşanlardan etkilendi.

Akkiraz'ın sanata yönlenmesine ise ilkokul öğretmeni öncülük ederek, baba Akkiraz'ı bu konuda ikna etti. Böylece, Sabahat Akkiraz, daha 13 yaşında Arif Sağ ve Orhan Gencebay’ın sazları eşliğinde ilk 45’lik plağını Mahmut Erdal ile çıkardı.

Aynı yıl ailesiyle birlikte Almanya’ya yerleşen Akkiraz, orta ve lise eğitimini bu ülkede tamamladı. Bu süreçte müzikten hiç kopmayan sanatçı, ustalarım dediği; Feyzullah Çınar, Aşık Daimi, Davut Sulari ve Muhlis Akarsu ile tanıştı ve desteğini gördü.

1983 yılında ilk profesyonel albümü "Şafak Söktü"yü Musa Eroğlu ile yaptı. 1985 yılında İstanbul'a taşınan Akkiraz, aynı yıl Arif Sağ ile çalışmaya başladı ve ikili beraber bir çok albüme imza attı.



Albümlerinde çoğunlukla kendi derlediği türküleri, deyişleri ve uzun havaları seslendirdi. Seslendirdiği derlemeleri dışında yüzlerce derlenmiş eseri de arşivinde bulunmaktadır.



1996 yılında London Jazz Festivaline davet edilen usta sanatçı, Grand Union Orchestra ile Echoes From Anatolia (Anadolu'dan Yansımalar) projesini hazırladı ve başta London Jazz Festivali olmak üzere Londra, Dublin ve Glasgow da 10 konser yaptı. Bu çalışma aynı zamanda bir halk müziği sanatçısının jazz ve türküler üzerine hazırladığı ilk uluslararası proje olması açısından da önemlidir.



1999 yılında Queen Elizabeth Hall’de "Womens of Tradition’’ projesinde Türkiye'yi temsil eden Akkiraz, aynı yıl Echoes from Anatolia konserleri Redgold Music tarafından kaydedildi ve tüm dünya da satışa sunuldu.



2000 yılının Şubat ayında Fransız Kültür Bakanlığı tarafından Fransa’ya davet edildi ve 11 Subat 2000'de Cite de la Musique Paris'de, 13 Şubat 2000'de Dieppe Ulusal Sahne'de, 15 Şubat 2000 tarihinde de Saint Claude Şehri kültür merkezinde 3 konser verdi.



Aynı yılın Haziran ayında Lyon da "Doğu Festivaline" çağırılan Akkiraz, 25 Kasım 2000'de Etnik müziğin mabedi kabul edilen "Theatre de le ville" de konser verdi. Fransız-Belçika ortak yapımı olarak hayatı ve çalışmaları belgesel yapıldı ve bu belgesel Mezzo ve Muzzik adlı tv kanallarında yayınlandı.



2001 Şubatında Hollandalı ünlü şanson şarkıcı Jasperina De Jong ile 5 konserlik Hollanda turnesi yaptı.

31 Mart-1 Nisan tarihlerinde Brezilyanın Sao Paolo kentinde iki konser veren Akkiraz, türküleri ilk defa Güney Amerika'ya okyanus ötesine taşıdı.

Bestelediği “Beni Beni” adlı deyiş Azam Ali ve Niyaz grubu tarafından seslendirildi ve Harrison Ford’un “Crossing Over” adlı filminde kullanıldı.



Ayrıca Mercan Dede ile birlikte “Kerbela” adlı eseri hazırladı ve bu eserin yer aldığı Mercan Dede’nin “Su” albümü BBC World Music Chart’ta ilk sıraya kadar yükseldi.

Akkiraz’ın Orient Expressions ile hazırladığı ve Doublemoon tarafından yayınlanan “Külliyat” albümü ise World Music Chart’da altıncı sıraya kadar yükseldi. Onaltı ülkede basılan bu albüm, Anadolu müziği ile elektronik müziğin en iyi harmanlandığı albüm olarak kabul ediliyor.

12 Haziran 2011 de yapılan 24. dönem TBMM seçimleri’nde İstanbul 3. bölgeden CHP milletvekili seçilmiştir.