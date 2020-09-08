MİT mensuplarının ifşa edilmesi davasında savcı mütalaasını mahkemeye sundu

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensuplarının ifşa edilmesine ilişkin Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan'ın da aralarında bulunduğu 3'ü tutuklu 1'i firari 8 sanığın yargılandığı davada mütalaasını sunan cumhuriyet savcısı, sanıkların 19 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

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LİBYA'da şehit olan MİT mensubunun cenaze töreni haberiyle "İstihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek" suçundan yargılanan Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan ve Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve Yeniçağ Gazetesi yazarı Murat Ağırel'in de aralarında bulunduğu 3'ü tutuklu, biri firari toplam 8 sanıklı davada, savcı mütalaasını verdi.

İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada cumhuriyet savcısı, celse arasında davaya ilişkin esas hakkındaki mütalaasını mahkemeye sundu.

Savcılık mütalaasında, tutuklu sanıklar Barış Pehlivan, Murat Ağırel ve Hülya Kılınç ile tutuksuz sanıklar Barış Terkoğlu, Aydın Keser, Ferhat Çelik, Eren Ekinci ile firari sanık Erk Acarer'in, üzerine atılı MİT mensubu olan şehitlerin kimlik bilgilerini ve dolayısıyla da ailelerinin kimlik bilgilerini, çalıştıkları görev ve faaliyetlerine ilişkin bilgileri yayımlamak, yaymak ve açıklamak suretiyle "2937 Sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu"nun 27/3. fıkrasında tanımlanan suç ile TCK'nın 329. maddesinde tanımlanan "devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama" suçlarını işledikleri belirtildi.

Sanıkların atılı suçlardan ayrı ayrı 8 yıldan 19 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenen mütalaada, sanıklar Barış Pehlivan, Murat Ağırel ve Hülya Kılınç da tutukluluk halinin devamına, sanık Erk Acarer'in ise firari olması nedeniyle savunması henüz alınamadığından dosyasının ayrılmasına karar verilmesi talep edildi.

İlk duruşmada 3 sanık tahliye edilmişti

Davanın 24 Haziran'da yapılan duruşmasında, tutuklu sanıklar Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve Yeni Yaşam gazetesi çalışanları Aydın Keser ile Ferhat Çelik'in üzerlerine atılı suç vasfına göre delillerin toplanmış olması, tutuklulukta geçirmiş oldukları süre ve kişilik halleri nazara alındığında kovuşturmada adli kontrolün de yeterli olabileceği gerekçesiyle tahliyelerine hükmedilmişti.