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Muğla'da yaşlıların hayalleri suya düştü! Koronavirüs onları da vurdu

İhlas Haber Ajansı

Pandemi dolayısıyla Mart ayında derslerine ara verilen Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 'Tazelenme Üniversitesi'nin öğrencileri okulun açılacağı günü bekliyor.

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Yaşları 50 ile 92 arasında değişen öğrencilerin öğrenim gördüğü Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 'Tazelenme Üniversitesi' 4'üncü sınıfı, tarihi Saburhane Meydanı'nda açılmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Türkiye'de ilk korona virüs vakasını açıklamasının ardından Muğla Tazelenme Üniversitesi'nde derslere tedbir amaçlı Mart ayında ara verildi.

Üniversite hayalini gerçekleştirmek için heyecanla okul sıralarını dolduran Saburhane öğrencilerinin hayali pandemiye takıldı. Aylardır kapısı dahi açılmayan Apostol Han'ın tozlu sınıfı ise öğrencilerini bekliyor.
Üniversite hayallerini gerçekleştirmek için pandeminin bitmesini beklediğini söyleyen 78 yaşındaki Şengül Karakuş, "Mutluyduk. Üniversiteye yazıldığımı herkese anlattım. Herkesin hoşuna gitti. Hiç olmazsa bu yaşta bir tane bir şey öğrenirim, toplum içine girdim diye sevinmiştim. O da olmadı yarım kaldı" dedi.

"Otur oturduğun yerde"
Karakuş, "Uzun süredir evdeyim. Çocuklara eziyet ediyorum. Sıkıldım bunalıma girdim. Oğlan 'Otur oturduğun yere cezası var nereye gidiyorsun' diyor" diye konuştu.

"Eve kapandık"
52 yaşındaki Adile Şen ise, "Tazelenme Üniversitesi'ne giderken hayatımız çok iyiydi. Birbirimizle konuşuyorduk. Hocalarımız bize faydalı bilgiler öğretiyorlardı. Tabii ki pandemi ile birlikte eve kapandık. Ev işleri ile uğraşıyoruz. Birbirimize ziyarete de gidemiyoruz. Üniversitemiz sosyal mesafe kuralları çerçevesinde açılsaydı daha iyi olurdu. Açılmasını isteriz" ifadelerini kullandı.

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