Aleyna Çakır kimdir ölümü aydınlanıyor! Aleyna Çakır yaşı kaç nereli?

Aleyna Çakır'ın ailesi Müge Anlı'ya başvurdu ve Aleyna Çakır'ın ölümündeki sır perdesi aralanmaya başladı. İntihar ettiği öne sürülen ve erkek arkadaşı Ümitcan Uygun tarafından bayıltana kadar dövülen Aleyna Çakır'ın videosu infial yaratmıştı. Peki ölüm nedeni belirsiz olan Aleyna Çakır kimdir, kaç yaşında öldü?

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Ölümü ile Türkiye'nin gündemi olan Aleyna Çakır dosyası Müge Anlı'ya yeniden açıldı ve Aleyna Çakır'ın ölümüyle ilgili sır perdesi aralanıyor. Aleyna Çakır adını kullanan Sema Esen, 3 Haziran’da Ankara Keçiören’deki evinin salonunda yerde yüzüstü yatar halde ve boynunda bornoz kuşağı bağlı bulunmuştu. Genç kızı, cansız bedenini bulan erkek arkadaşı Ümit U.'nun 17 Nisan günü bayıltasıya kadar dövdüğü ve bu anları da Instagram'dan canlı yayınla paylaştığı ortaya çıktı.

Sema Esen’in cesedini evde bulan sevgilisi Ümitcan Uygun polis sorgusunda “Aleyna 1 yıldır kız arkadaşım. Olaydan birgün önce 2 Haziran’da akşam 20.00’de evinde yemek yedik. Sonra S.E. isimli bir arkadaşımızla kafeye uğrayıp, bir kokoreççide yemek yedik. Yemekten sonra S.E. ile Aleyna’yı evine bıraktık. Kapıdan vedalaştım, içeri girmedim. S.E. ile başka bir arkadaşıma gittik ve kalabalık bir erkek arkadaş grubu ile alkol aldık. Aleyna, bu arkadaşım ile görüşmemi istemiyordu, tartıştık. WhatsApp üzerinden gönderdiği mesajlarda intihar edeceğini ima etti. Ancak alkollü olmam ve ihtimal vermediğim için ciddiye almadım. Sabah mesajlarını okudum. Telefonla aradım, cevap alamadım. Kapıyı da açmayınca çilingir çağırdım. Eve girdiğimde salonda yatıyordu, 112’yi aradım” dedi.

Ümitcan Uygun “Son görüştüğümüz gece ben içeri girmedim. Kapıdan vedalaşıp ayrıldım” dese de Adli Tıp raporuna göre Sema Esen, ölmeden önce bir erkekle cinsel ilişkide bulundu. Rapora göre genç kadının tırnaklarında deri örnekleri de bulundu. Ancak Sema Esen’in kendi rızasıyla cinsel ilişkiye mi girdiği, yoksa tecavüze mi uğradığı belirlenemediğinden İstanbul Adli Tıp Kurumu’nda inceleme yapılmasına karar verildi.