Sosa'dan 'Hangi mevkiide oynayacaksın' sorusuna yanıt

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Jose Sosa, basın toplantısı düzenledi ve ''Şu ana kadar hocayla pozisyon konusunu konuşmadık. Takımda orta sahada alternatifler var. Ben hocayla konuştuktan sonra takım için en iyimi verebilmek için en iyi pozisyonda oynayabileceğime inanıyorum" dedi.

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Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Jose Sosa basın toplantısı düzenlerken, "Biraz karmaşık bir durumdam geldim. Bu pandemiden dolayı sağlık nedeniyle sıkıntılıydım. Şu anda onu atlattım. Burada olduğum için çok mutluyum. Bütün enerjim ve pozitifliğimle takıma her şeyimi vermeye çalışacağım. Burada olduğum için çok mutluyum. Sahalara dönmek için sabırsızlanıyorum" dedi.

Transferle ilgili düşüncelerinin sorulması üzerine ise Arjantinli, "Türkiye'ye bir çok kez gelip gittim. Burada olmam çok güzel bir şekilde oldu. Buradan beni çok istediler. Bugüne kadar Türkiye'de hangi takıma gitsem herkes bana çok güzel davrandı. Bu kez de buradayım ve çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Takıma biraz geç katıldığını belirten Sosa, "Bu nedenle antrenmanlara çıkamadım. Takım iyi ve sert çalışıyor. Uzun bir süreç. Bu sene ligde daha fazla maç oynanacak. Onun için akıllıca ve sabırlı davranmak gerekiyor" diye konuştu.

Gelecek hedefleriyle ilgili olarak ise Jose Sosa, "Her zaman hedef daha yükseğe ve iyi olmalı. Bunun için de başarılar içeride soyunma odasından geçiyor. Herkes birbirine güvenmeli. Lig sonunda ne olacağını şimdiden tahmin zor. Başarılı bir süreç lazım. Bunun için bireysel olarak en iyimi vereceğim" sözleriyle başarının anahtarını anlattı.

Hangi mevkiide oynayacak

Hangi mevkiide oynayacaksın sorusuna ise 35 yaşındaki futbolcu, "Bugüne kadar hocalardan hep şansım oldu. Çok farklı pozisyonlarda oynadım. Farklı pozisyonlara adapte olabiliyorum. Şu ana kadar hocayla pozisyon konusunu konuşmadık. Takımda orta sahada alternatifler var. Ben hocayla konuştuktan sonra takım için en iyimi verebilmek için en iyi pozisyonda oynayabileceğime inanıyorum" yanıtını verdi.

"Hepimiz her şeyimizi vermek için Fenerbahçe'deyiz''

"Takımda çok önemli isimler var" diyen Jose Sosa şu ifadeleri kullandı; "Bu isimler kulüp tarihine iyi işler yapabilecek kişiler. Ben de bu takımdaki oyunculardan biriyim. Aslında isimler önemli değil. En iyisini vermek için buradayız. Hepimiz her şeyimizi vermek için Fenerbahçe'deyiz. Bu sene oyuncular olarak daha dikkat etmemiz lazım. Uzun bir süreç. Liglere ara verilebilir. Sağlığımıza dikkat ederek ligi bu şekilde bitirmeliyiz."

''Maçların seyircisiz oynanması bizim için dezavantaj''

Maçların taraftarsız oynanacağının hatırlatılması üzerine de Sosa, "Kadıköy'de rakip olarak oynadığım zaman taraftarın gücünü gördüm. En kötü zamanda bile Fenerbahçe'yi destekleyen bir taraftar grubu var ve maçların seyircisiz oynanması bizim için dezavantaj. Bu kötü zamanları atlatıp umarım taraftarla birlikte maçlara çıkarız" dedi.

''Lider oyuncular takımı en iyi yere götürür''

"Liderler takım için her zaman önemlidir" ifadelerini kullanan Arjantinli futbolcu, "Kaptanlar ve diğer lider futbolcular ile iyi geçinmek bence çok önemli. Trabzonspor hakkında son kez konuşuyorum. Trabzonspor'da liderdim ama diğer lider olan oyuncular ile de sürekli fikir alışverişi yapıyordum. Bu çok önemli bir konu. Lider oyuncular takımı en iyi yere götürür; onun için çok önemliler" diye konuştu.

"Kendisine büyük saygım var''

Transferinde önemli rol oynayan Emre Belözoğlu'nun çok önemli bir isim olduğunu vurgulayan Sosa, "Kendisine büyük saygım var. Bana göre Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi oyuncularından bir tanesi. Kendisine, başkana ve kulübe teşekkür ediyorum. Burada olmaktan dolayı gerçekten çok mutluyum" diyerek övgü dolu sözler kullandı.

Her seneye farklı baktığını ve 2 senelik kontratı olduğunu belirten Jose Sosa, "Şu anda pandemi süreci var. Öncesinde veya sonrasında aldığımız kararlar var. 'Arjantin'e dönebilir miyim?' diye düşündüm; ancak şu anda buradayım. Allah'a şükür ki hala bu yaşta kariyerimin son zamanlarında buradayım ve takıma katkı vermek istiyorum" diyerek sözlerini noktaladı.