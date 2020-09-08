Çorum'da ürperten koronavirüs iddiası 3 haftada dörde katlandı
ÇORUM'da 3 hafta önce koronavirüs vaka sayısının 750, ölü sayısı ise 12'ydi. CHP İl Başkanı Mehmet Tantasız, "Bugün vaka sayısı 6 bin 757'ye, vefat sayısı ise 52'ye çıktı" iddiasında bulundu.
Koronavirüs salgını kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı rakamlarla ilgili tartışma sürüyor. Korona salgını da giderek büyüyor. CHP'nin Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, şehirdeki korona vakalarıyla ilgili şok iddialarda bulundu. Tahtacı, il genelinde 3 hafta önce 750 olan vaka sayısının 6 bin 757'ye, 12 olan vefat sayısının 52'ye çıktığını söyledi.
Çorum’un Türkiye’nin bir aynası olduğunu ifade eden CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, özellikle son 3 hafta koronavirüs vakalarının korkutucu derece arttığını söyledi. Tahtasız, artan vakalar nedeniyle hastanelerin ve sağlık çalışanlarının zor durumda kaldığını ifade etti.
3 haftada korkunç artış
1 Haziran’dan sonra korona tedbirlerinin azaltılmasıyla başlayan normalleşme sürecinde özellikle son 3 haftada vaka artışlarının rekor seviyelere ulaştığı dile getiren Mehmet Tahtasız şunları söyledi:
“Çorum'da koronavirüsten dolayı 3 hafta önce 12 olan vefat sayısı bugünlerde 52 oldu. Artış oranı yüzde 433. Pozitif vaka sayısı, 3 hafta önce 750 iken şimdi 6 bin 757’ye çıktı. Artış yüzde 901."