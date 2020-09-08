BIST 1.087
DOLAR 7,48
EURO 8,82
ALTIN 460,79
HABER /  YEREL

Adıyaman'da ortalık savaş alanına döndü! Yaralı var

İhlas Haber Ajansı

ADIYAMAN’da, ortalığın savaş alanına döndüğü silahlı kavgada 1 kişi yaralanırken şüpheli şahıslar kayıplara karıştı.

Abone ol

Edinilen bilgilere göre, Turgut Reis Mahallesi Adıyaman Defterdarlığı yakınlarında akrabalar arasında bilinmeyen nedenlerden dolayı tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Bir anda ortalığın savaş alanına döndüğü kavgada Z.A. isimli kişi, pompalı av tüfeğinden çıkan saçmaların bacağına isabet etmesi sonucu yaralandı.

Kavgaya karışan şahıslar aynı zamanda olay yerinde bulunan bir otomobilin camlarını da sopalarla paramparça etti. Yaralı Z.A., olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Soruşturma sürüyor
Öte yandan kavgada kullanılan av tüfeğini olay yeri yakınlarında bulunan bir markete bırakarak kaçan şahısların yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

SON DAKİKA HABERLERİ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı! 81 ilde saat 12 itibariyle yasak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye-İran zirvesinde önemli mesajlar
İçişleri Bakanlığı'ndan maske genelgesi! Ev hariç her yerde maske takmak zorunlu oldu
Son dakika 4 üniversiteden uzaktan eğitim kararı! İşte o üniversiteler...
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan koronavirüs iddiaları: Rakamlar gerçek değil, hastanelerin yoğun bakımları dolu
Ankara'da rüşvet operasyonu! 47 gözaltı kararı
ÖNCEKİ HABERLER
Reyhanlı patlaması sorumlusu terörist yakalandı
Osmanlıspor'un ismi değişti. Yeni ismi bakın ne oldu
Osmanlıspor'un ismi değişti. Yeni ismi bakın ne oldu
Bugün 12.00 itibari ile yasak başladı! Kaymakam duyurdu
Meryem Uzerli sevgilisi kim 5 aylık hamile kızı olacak
Aleyna Çakır kimdir ölümü aydınlanıyor! Aleyna Çakır yaşı kaç nereli?
Yorumlar