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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı! 81 ilde saat 12 itibariyle yasak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, koronavirüs önlemleri kararlarını son dakika açıklamasıyla duyurdu. Buna göre, gece yarısından itibaren 81 ilde kafeterya ve restoranlarda müzik yayını sona erecek.

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Koronavirüs salgını etkisini giderek artırırken, eğlence mekanlarından gelen görüntüler can sıktı. Önlemlerin ayaklar altına alındığı sıkış tepiş dolu eğlence mekanlarıyla ilgili yeni kısıtlamaya gidildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı son dakika açıklamayla 'bu gece yarısı' itibariyle başlayacak yeni yasağı duyurdu. Bundan böyle eğlence mekanlarında saat 24.00 itibariyle müzik yayını susacak. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan gelen açıklamalar şöyle:

* Gece yarısından itibaren 81 ilde kafeterya ve restoranlarda müzik yayını sona erecek. Yine bu gece saat 12'den itibaren 81 vilayette kafeterya olsun, restoran olsun kesinlikle ve kesinlikle; hem canlı müzik hem de yani bir plak gibi, playback gibi müzikler yayınlanmayacaktır. 12 itibariyle sona erecektir.

* Genelgeyi valiliklere gönderdik, karar alacaklar ve bunu da derhal uygulamaya başlayacaklardır.

* Hakikaten buna ihtiyacımız var. Geçmiş dönemde yaşadığımız bir takım kısıtlamalarla karşı karşıya kalmamak için.

* İş yerlerimiz kapandı, insanlarımız evlerinden çıkamadılar. Seyahatlerimiz kısıtlandı, onun için bu tedbirleri uygulamalıyız.

* Yine özellikle minibüs, otobüste ayakta yolcu almak yasak. Çünkü biz bu konuda ne kadar söylersek söyleyelim, maalesef buna hala devam edildiğini görüyoruz. Onun için ayrıştırılabilir kuralları, yönetilebilir kuralları ortaya koyup bu konuda da güvenlik görevlilerimiz gerekli adımları atacaklardır.

Reyhanlı katillerinden biri daha...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Reyhanlı'daki terör saldırısının sorumlularından, terörden arananlar listesinde mavi kategoride bulunan Ercan Bayat'ın yakalandığını bildirdi. Soylu, "11 Mayis 2013'te Reyhanlı'da canımız yanmıştı. Bunu üstlenen THKP-C Acilciler denen sinsi planlar yapan örgüt önderlerinin sorumlularından bir tanesi terörden arananlardan mavi kategoride olan Ercan Bayat'ı, Hatay Terörle Mücadele şubeye teslim ettiler" dedi.

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