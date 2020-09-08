Korkulan oldu; zatürre aşısı karaborsaya düştü!

TÜRKİYE'de kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte korona virüse karşı direnç kazanmak isteyen vatandaşlar zatürre aşısı yaptırabilmek için sıraya girdi. Çoğu eczanelerde aşı kalmadığı bildirilirken 300-350 TL olan aşının karaborsada 1000 TL civarında satıldığı iddia edildi.

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Uzmanlar sonbaharla birlikte diğer virüslerin de etkili olacağını ve korona virüsle aynı belirtileri gösterdiği için sıkıntılar yaşanabileceğini belirtiyor. Bu nedenle uzmanlar özellikle 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan kişilerin zatürre aşısı yaptırmasını tavsiye ediyor.

Habertürk'ten Demet Demirkır'ın haberine göre Sağlık Bakanlığı ve uzmanlar tarafından önerilince, aşıya talep arttı. Şu an piyasada bulunamayan zatürre aşısının karaborsaya düştüğü, 350 TL'lik ilacın 1000 TL'ye yükseldiği, eylül-ekimde gelecek aşılar için her eczanede 200-300 kişilik isim listeleri oluştuğu, ayrıca eczanedeki sırasını 1000 TL'ye satan kişiler olduğu iddiaları gündemde.

Pek çok eczane, piyasada zatürre aşısının bulunmadığını, aşıların ne zaman geleceği hakkında net bir bilgi olmadığını ancak aşı gelirse satışının aynı fiyattan (5 yıl koruyucu olan 70 TL - ömür boyu koruyucu olan 350 TL) olacağını dile getirdi. Eczacılar, zatürre aşısının aile hekimliklerinde ücretsiz yapıldığını dile getirerek, zatürre aşısı talebinde bulunanları aile hekimliklerine yönlendirdiklerini söyledi.

'Bu mümkün olamaz, hiç inandırıcı gelmiyor'

İstanbul Eczacı Odası Başkanı Zafer Cenap Sarıalioğlu, "Bir eczacının bir ilacı fiyatının üstünde bilerek ve isteyerek satması, onun diploma iptaline sebep olur. Hiçbir eczacı zatürre aşısını daha pahalıya satıp 650 lira fazladan kazanayım gibi bir düşünceye giremez çünkü hayatıyla oynar. O yüzden bu mümkün olamaz. 'O eczane, piyasadaki tüm zatürre aşılarını topladı ve binlerce aşı satacak, birkaç milyonluk vurgun yapacak' denilse bile düşünürsünüz ama 600 lira fazla kazanmak için hiç kimse mesleğini tehlikeye atmaz. Hiç inandırıcı gelmiyor. Eczaneye gelen insanlar, aşı geldiğinde haberleri olsun istiyor. İsimlerini ve telefonlarını alıyoruz, gidiyorlar. Bu noktada da sıralarını satmak gibi bir durum mümkün değil; çünkü o hastaları da eczacılar arayacak. 'Benim sıram 10'uncu sırada size satayım' gibi bir durum söz konusu olamaz." dedi.