BIST 1.088
DOLAR 7,48
EURO 8,82
ALTIN 461,02
HABER /  YEREL

Türk fırkateyni Meis Adası önünden geçti

Anadolu Ajansı

TÜRKİYE'nin, sismik aralştırma gemisi Oruç Reis'in Doğu Akdeniz'de yapacağı araştırmalar nedeniyle ilan ettiği NAVTEX üzerine Antalya'nın Kaş ilçesinde bekleyişini sürdüren Türk fırkateyni, bugün Meis Adası önünden geçiş yaptı.

Abone ol

Kaş ilçesine bağlı Limanağzı Koyu'nda bekleyen Türk fırkateyni, bugün öğle saatlerinde hareket etti. Fırkateyn, Yunanistan'ın Meis Adası ile Kaş ilçesi arasındaki Türk kara sularından geçti.

Kaş'a bağlı Kalkan Mahallesi yönünde ilerleyen fırkateyn, uzun süre bölgede bekledi. Daha sonra da Limanağzı Koyu'na dönerek, demir attı. Fırkateynin Limanağzı Koyu'ndaki bekleyişi sürüyor.

Öte yandan Yunan fırkateyni de Meis Adası'nda beklemeye devam ediyor.

Bölgede şu anda tek Türk savaş gemisi bulunuyor. Daha önceki günlerde bölgedeki savaş gemisi sayısı 3'e çıkmıştı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Beylikdüzü'nde hatalı park şoku! Aracını parçaladım gel çek Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Erol Mütercimler'in imam-hatip camiasına yönelik sözlerine RTÜK'ten inceleme
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı! 81 ilde saat 12 itibariyle yasak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye-İran zirvesinde önemli mesajlar
İçişleri Bakanlığı'ndan maske genelgesi! Ev hariç her yerde maske takmak zorunlu oldu
Son dakika 4 üniversiteden uzaktan eğitim kararı! İşte o üniversiteler...
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan koronavirüs iddiaları: Rakamlar gerçek değil, hastanelerin yoğun bakımları dolu
ÖNCEKİ HABERLER
Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Adıyaman'da ortalık savaş alanına döndü! Yaralı var
Reyhanlı patlaması sorumlusu terörist yakalandı
Osmanlıspor'un ismi değişti. Yeni ismi bakın ne oldu
Osmanlıspor'un ismi değişti. Yeni ismi bakın ne oldu
Recep Yazıcıoğlu kimdir kaç yaşında neden öldü?
Yorumlar