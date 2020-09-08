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Küçükçekmece'de güpegündüz kaçırıldı! Şekerli su vermişler

Demirören Haber Ajansı

İSTANBUL Küçükçekmece'de İranlı iş adamı Iraj Kazemi Babil, girdiği büfeden çıkışta fidye için kaçırıldı. Zanlıların, akrabalarından 300 bin dolar para istediği adam şahıslara direndi. Polisin operasyonla kurtardığı iş adamı, 'Beni zorla bir eve kapatıp saatlerce eziyet ettiler. Çok dövdükleri için bayılmayayım diye şekerli su verdiler.' diye konuştu.

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İran uyruklu Iraj Kazemi Babil Küçükçekmece'de kaçırıldı. Şüpheliler, iş adamını Eyüpsultan Yeşilpınar Mahallesi'nde bulunan adrese götürerek, rehin aldı. Şüpheliler İranlı iş adamına işkence yaparken, yakınlarından 300 bin dolar fidye istedi.

İş adamının yakınları polisi arayarak durumu haber verdi. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, şüphelileri belirlenen adreste kıskıvrak yakalayarak, fidye istenen İranlı Iraj Kazemi Babil'i kurtardı. İranlıyı kaçıran 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Yaşadığı dehşet anlarını anlatan İranlı iş adamı Iraj Kazemi Babil, "Türkiye'ye yatırım amacıyla geldim. Beni sabah saat 09.00'da marketin önünden silahla zorla aldılar. Arabaya sokmaya çalıştılar binmedim. Sonra biri bağırdı. Direndim ama 'biz polisiz' dedi. Beni zorla bir arabaya soktular. Bir binanın bodrum katına götürdüler ve 6-7 kişi beni dövdü. Üzerime köpek saldı. Saatlerce işkence altındaydım. 300 bin dolar para istiyorlardı. Ben kabul etmedim." diye konuştu.

Olayı anlatmaya devam eden Babil, "Kabul etmeyince baskıları daha çok arttı. Gözleri dönmüştü. Pazartesi gününe kadar zaman istedim. İran'da bulunan kardeşime telefon ettim. 300 bin dolar para istedim. Beni çok dövdükleri için bayılmayayım diye şekerli su verdiler. Sabah saatlerinde polis baskın yaptı. Polis geldiğinde bağırdım bana yardım edin dedim." ifadelerini belirtti.

O anlar kameraya yansıdı

Öte yandan İran uyruklu Iraj Kazemi Babil' in bir büfeden çıkarken 2 kişinin koluna girerek zorla götürmeye çalıştığı anlar kameralara yansıdı. Karşı koymaya çalışan Iraj Kazemi Babil'in şüphelilerle birlikte tekrar büfeye girip tartıştıkları anlar görülüyor. Ardından şüphelilerin Iraj Kazemi Babil'i zorla dışarı çıkartarak götürdükleri anlar kameralara kaydedildi.

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