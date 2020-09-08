Ümraniyespor'da 14 koronavirüs vakası

TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, takımda 7'si futbolcu olmak üzere 14 kişinin korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

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TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'da teknik ekipten 2, futbolculardan 7, çalışanlardan ise 5 kişi olmak üzere toplam 14 kişinin Covid-19 test sonucunun pozitif olduğu açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik ekibimizden 2, futbolcularımızdan 7, çalısanlarımızdan 5 kişi olmak üzere kulübümüzde toplam 14 kişinin Covid-19 test sonucunun pozitif olduğu tespit edilmiştir. İlgili kişilere izolasyon süreci uygulanmaya başlamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.