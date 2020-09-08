Korkutan görüntü! Malatya'da deprem anında toz bulutu oluştu
MALATYA'nın Pütürge ilçesi önce 4.6 ardından ise 4.2 şiddetinde depremle sallandı. Deprem anına ilişkin yeni görüntüler gelmeye devam ediyor.
Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.6 ve 4.2 büyüklüğünde iki deprem kaydedildi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu deprem sonrası herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığını açıkladı.
İlçedeki deprem anında kaydedilen görüntü ise korkuttu. Görüntülerde sallanma anında etrafı toz bulutunun kapladığı görülüyor.