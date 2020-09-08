Sinan Burhan'dan Mansur Yavaş'a berber yanıtı! Evet yalancının mumu yatsıya kadar yanıyor

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantısı sırasında AK Parti Altındağ Belediye Meclis Üyesi Sinan Burhan, Berberler Odası Yönetim Kurulu üyesinden gelen bir mesajı okudu. Ankara’da tüm berberlere yardım edilmediğini, bazı berberlerin ayrımcılığa tabi tutulduğunu belirten Burhan, "Sayın Başkan bu yardımı CHP’li, HDP’li ve İYİ Partili berberlere mi yaptınız? Berberler Odası yönetim kurulu üyesi bu soruyu soruyor" dedi.

Bunu üzerine Mansur Yavaş "Ankara’da bin 800 berber ve kuaför başvurmuş ve bunların tamamına da para yatırılmış. Listesini Ankara Ticaret Odası Başkanlığından aldık" dedi ve canlı olarak Berberler Odası Başkanı Sezai Kara'yı telefonla aradı. Kara da "Biz belediyeye 3 bin kişilik liste verdik. Ayrıca tüm berberlere yardım yapılmadı. Bizi arayıp şikayet eden berberler var" dedi.

Mansur Yavaş yardım etmedi demedim..

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Altındağ Belediye Meclis Üyesi Sinan Burhan şunları söyledi: "Mansur Bey listeyi Berberler Odası'ndan değil Ticaret Odası'ndan almış. İkinci olarak 1800 berber var diyor. Berberler odasında 3 bin 227 berber kayıtlı. Üçüncü olarakta ben Mansur Bey yardım etmedi demedim. Mansur bey siyasi ayrım mı yaptı? Neden tüm berberlere yardım etmedi dedim."

Başvuranlar içinde yardım alamayanlar var

"Bir başka konu şu. 1800 berbere yardım edilmiş olsa bile Mansur Bey’in dediğine göre 1400 berber hiç yardım alamamış. Kaldı ki başvuranlar içine yardım alamayanlar var. Bu konuda berberler odası yönetim kurulu üyesi dahi ben yardım almadım ispatlarım diyor.”

Yalancının mumu yatsıya kadar yanar

“Mansur Bey’in sosyal medya ekibi devreye girmiş. Mansur Bey TT olmuş. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar demiş. El hak doğru demiş. Yalan bunun neresinde. Ben berberler belediyeden yardım almadı demedim ki. Siyasi ayrım var dedi. Tüm berberler yardım almadı dedim. Konu bu kadar basit.”