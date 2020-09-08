Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş açıkladı! 'Ankara koronadan kırılıyor'

Ankara koronavirüs salgınında liderliği hiçbir şehre bırakmıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan şok bir çıkış geldi. Yavaş, Ankara'nın koronadan kırıldığını söyledi.

Belediye çalışanlarındaki vaka artışına dikkat çeken Mansur Yavaş, "Belediye koronavirüsten kırılıyor. Belediyede alınan tedbirlerden dolayı değil. Dışarıdaki bir vatandaş geliyor, bugün sabah beni karşılayan koruma 1 saat sonra korona çıktı. Mümkün olduğunca çabuk bitirelim Meclis'i. Ankara için yapacaklarımıza bakalım ve bitirelim" dedi.