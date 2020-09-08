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Çukur'da Sabahat Akkiraz Vurma Zalim Vurma türküsü sahnesi olay oldu

Show TV'nin fenomen dizisi Çukur 4. sezonu ile başladı. Sosyal medyanın da konusu olan Çukur'da Sabahat Akkiraz fırtınası esti. Ünlü türkücü Sabahat Akkiraz Barak- Suriye'den Çıktım türküsünü söyledi izleyenler mest oldu. Peki kimdir Sabahat Akkiraz yaşı kaç aslen nereli? Vurma Zalim Vurma türküsü sözleri nasıl?

SHOW TV'nin fenomen olan reyting rekorları kıran dizisi Çukur 4. sezonu ile başladı, seyircinin özlemi sona erdi. Yeni sezonun ilk bölümü ile sosyal medyanın da konusu olan Çukur'a ünlü türkücü Sabahat Akkiraz Suriye'den çıktım, Vurma Zalim Vurma türküsü ile damga vurdu. 

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