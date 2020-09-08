Adana'da 29 saniyelik kuyumcu soygunu güvenlik kameralarına yansıdı

ADANAGülbahçesi Mahallesi'nde bulunan bir kuyumcuda meydana gelen olayda; yüzü maskeli 2 kişinin soygunu gerçekleştirdiği saniyeler güvenlik kamerasına yansıdı.

Kuyumcuya giren bir kişi, girer girmez bir kişinin yakasından tutarken diğer kişide iş yeri sahibi Yaşar Çetinkaya’ya (68) tabancı doğrultu. Şüphelilerden birisi, silahın kabzası ile yüzüklerin bulunduğu tezgahın camını kırdı. Daha sonra camı kıran şüpheli, 3 tane yüzük çaldı. Şüpheliler olayı gerçekleştirdikten sonra hızla olay yerinden kaçması anbean güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Polis, olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalama çalışmalarında devam ediyor.