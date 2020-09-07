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İstanbul'da otomobil sürerken tepsiden çiğ köfte yiyen kadın sürücü yakalandı

İSTANBUL'un çeşitli noktalarında otomobille seyir halindeyken tepsiden çiğ köfte yiyerek araç süren kadın, trafik polisi tarafından yakalandı. Yakalanan maganda sürücüye 132 lira para cezası yazıldı

İSTANBUL'da bir kadın sürücü, bir görüntüsünde tek ayağını uzatarak otomobil kullandığı esnada bir de yanına koyduğu tepsiden çiğ köfte yedi. Aynı sürücü kadın çaldığı müziklerle de ellerini direksiyondan çekerek eğlendi. Hem kendi hem de sürücülerin canını tehlikeye atan trafik canavarı, şov uğruna yapmadığını bırakmadı. Üstüne üstlük trafik canavarı sürücü kadın, o anları kaydettirip bir de sosyal medyada paylaştı.

Yakalanan magandaya 132 lira ceza

Bu görüntüler üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalarda kadın sürücü yakalandı. Ş.A.D. adlı kadın sürücüye 'kamunun rahat ve huzurunu bozacak kişilere zarar verecek keyfi, kasıtlı davranışlarda bulunarak yaya, araç trafik emniyetini ihlal etmek, tehlikeye düşürmek suretiyle tedbirsiz ve saygısızca araç sürmek' suçundan 132 TL para cezası yazıldı.

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