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MEDYA

Selçuk Tepeli: Sünnetçiye yaklaşırken ne hissettiysem...

Fatih Portakal'ın yerine FOX Ana Haber'in sunuculuğunu üstlenen Selçuk Tepeli, ilk kez ekrana çıktı. Tepeli "Fatih Portakal'ın yerini doldurmam mümkün değil" diyerek başladığı canlı yayında esprileriyle sosyal medyayı salladı.

FOX Ana Haber'in yeni sunucusu Selçuk Tepeli, ilk kez canlı yayında seyirciyle buluştu. Heyecanlı olduğunu saklamayan Selçuk Tepeli esprileriyle ana haber bültenine yumuşak bir giriş yaptı.

Selçuk Tepeli, FOX Ana Haber'de Fatih Portakal'ın yerini doldurmasının imkansız olduğunu belirtirken, kendi annesinin bile FOX'tan Fatih Portakal'ın ayrılması nedeniyle kendisine sert çıktığını da söyledi. Tepeli kendisini tanıtırken, "Ben hiç kimseyim, bu kadar herkesin sen benim kim olduğumu biliyor musun dediği bir yerde, ben onlar gibi değilim" dedi. 

Yayına çıkarken heyecanlı olduğunu gizlemeyen Selçuk Tepeli, "Sünnetçinin karşısına çıktığım andaki kadar heyecanlandım" sözleriyle seyircinin dikkatini üzerine çekti.

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