Fuat Ocak cinsel organını gösterdi! Yeğeninin eşini böyle taciz etti

Eşinin amcası Fuat Ocak tarafından kayınvalidesinin vurulduğunu, kendisinin de tacize uğradığını söyleyen Gökçen Ocak feryat etti.

Yetkililere seslenen Gökçen Ocak, "ölmek istemiyorum, ne olur duyun sesimi" dedi. #FuatOcakTutuklansın etiketi gündem oldu.



22 yaşındaki Gökçen Ocak, eşi ve 5 yaşındaki kızları ile birlikte İstanbul Gülsuyu’nda yaşıyor. Eşinin amcası tarafından aylardır tehdit ve tacizlere maruz kaldıklarını ifade eden Gökçen, sosyal medyada bir hesap açarak destek çağrısında bulundu.