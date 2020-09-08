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Devlet Bahçeli MHP'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı

MHP lideri Devlet Bahçeli, yaptığı yazılı açıklamada 2023 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde MHP'nin adayını açıkladı. Bahçeli "MHP'nin adayı muhterem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır" dedi...

Bahçeli erken seçim tartışmalarına da son noktayı koyarak, seçim tarihi olarak 2023 yılının Haziran ayı olarak işaret etti. Bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sık sık CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na meydan okuyarak "Yüreğin yetiyorsa karşıma çık" diyor. Kılıçdaroğlu ise "Aday olacak mısınız?" sorusunu geçiştirip, Millet İttifakı ortaklarına soracağını belirtiyor.

Ama Muharrem İnce 1000 günde Memleket Hareketini başlatarak Cumhurbaşkanlığına aday olacağını söylüyor. Kemal Kılıçdaroğlu ise Abdullah Gül sevdasından vazgeçmiyor. İyi Parti lideri Meral Akşener de gecmişe göre Gül ismine sıcak bakıyor. Ekranlarda sık sık Bahçeli'nin tavrını sorgulayan İsmail Saymaz ve diğer gazeteciler Cumhur İttifakı'nın Bahçeli'nin alacağı olumsuz bir tavırla dağılacağı görüşünde. Hadi Özışık Perde Arkası'nda Bahçeli'nin açıklamalarını yorumladı.

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