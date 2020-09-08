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Kenan Doğulu ve Beren Saat Acun Ilıcalı'nın teknesinde aşk tazeledi!

Kenan Doğulu ve Beren Saat, şimdilerde kötü günlerin acısını çıkarıyor. Tatilin keyfi yapan ünlü çift, son olarak Acun Ilıcalı'nın sürat teknesinde paylaşım yaptı.

Aralarındaki buzları erittikten sonra birlikte daha çok vakit geçirmeye başlayan ve sosyal medya hesaplarından da bu keyifli vakitlere dair paylaşımlarda bulunan Kenan Doğulu ve Beren Saat çifti bu defa takipçilerinin karşısına çok farklı bir şekilde çıktı.

Acun Ilıcalı’nın sahip olduğu sürat teknesine binen ve bizzat Ilıcalı’nın kullandığı teknede son derece hızlı bir yolculuk yapan çiftten Kenan Doğulu Instagram hesabından yaptığı eğlenceli paylaşımla dikkat çekti.

O anları Doğulu Instagram hikayesinde paylaştı. “Acun bizi biraz gezdirdi” notunu düştü. Ilıcalı da o anları, "Team Bodrum" notuyla yayınladı.

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