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Bolu'da 3 ayrı kaza da adeta 'geliyorum' dedi

BOLU'da, D-100 Karayolu ve kent merkezinde meydana gelen trafik kazaları adeta 'geliyorum' dedi.

İhlas Haber Ajansı

Temmuz ayı içerisinde D-100 Karayolu ve kent merkezinde meydana gelen 3 farklı trafik kazası Kent Güvenlik Sistemi kameralarına yansıdı. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı tarafından yayınlanan kaza görüntülerinde sürücülerin kurallara uymayarak kazalara sebebiyet verdikleri görüldü.

D-100 Karayolu’nda TIR ile cipin karıştığı trafik kazasında, seyir halindeyken yaya geçidinde yavaşlayan cipe arkadan gelen TIR'ın çarpması sonucu maddi hasarlı kaza meydana geldi.

Borazanlar mahallesi Mehmet Akif Ersoy Bulvarı’nda meydana gelen kazada ise minibüsün kavşaktan döndüğü sırada hızla gelen otomobilin minibüse çarptıktan sonra yön tabelalarına vurarak durabildiği görüldü.

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