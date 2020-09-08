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Tartıştığı doktor kapıyı kapattı parmağı koptu dehşet anları kamerada

ESENYURT’ta ilaç yazdırmak için devlet hastanesine giden vatandaşın doktorun üzerine kapıyı kapatması sonucu parmağı koptu. Yaşanan anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

İhlas Haber Ajansı

Olay geçtiğimiz haftalarda Esenyurt Devlet Hastanesi’nde yaşandı. İddiaya göre, Murat Aksarı isimli vatandaş ilaç yazdırmak için doktora gitti. Doktor tartışma sırasında Aksarı’nın üzerine kapıyı kapattı.

Kapı kapanması üzerine Aksarı’nın iki parmağı koptu. Yaşanan olay güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde Aksarı’nın odaya girmesi ve sonrasında çıkarken kapının kapanması Aksarı’nın parmağının kanaması ve görevlilerin yerini temizlemesi yer alıyor.

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