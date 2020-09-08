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Sapık şeyh Fatih Nurullah'ın ses kayıtlarını ibreti-i alem için herkese dinletin!

12 yaşındaki kız çocuğunu cinsel istismar suçundan tutuklanan Uşşaki Tarikatı lideri Fatih Nurullah'ın her şeyi itiraf ettiği ses kayıtları ortaya çıktı.

Sakarya’nın Akyazı ilçesi Kuzuluk mahallesinde bulunan dergâhta gerçekleşen iğrenç olayın ardından gözaltına alınıp tutuklanan Fatih Nurullah ile istismara uğrayan küçük kızın babası F.A. arasında geçen konuşma, şeyh Nurullah'ın çirkin yüzünü gün ışığına çıkardı. Fatih Nurullah, baba F.A.’ya yaptıklarının bir kısmını anlatıyor. Kaydın içeriğinde 12 yaşındaki çocuğa yaptığı istismarı itiraf eden Fatih Nurullah, yaptıklarının ortaya çıkmaması için baba F. A.’yı ikna etmeye çalıştı.

Ses kaydında, Fatih Nurullah küçük kıza cinsel yönden yaklaştığını açıkça ifade ediyor. Fatih Nurullah takma adıyla Uşşaki tarikatı lideri olarak bilinen Eyüp Fatih Şağban hakkında "zincirleme şekilde çocukların cinsel istismarı" ve "çocuğa karşı kişiyi cinsel amaçlı hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 18 yıldan 55 yıl 1 ay 15 güne kadar hapis cezası istendi. Hadi Özışık Perde Arkası'nda bu olayın peşinin bırakılmaması çağrısında bulunuyor.

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