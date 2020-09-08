İngiltereli bilim insanlarından büyük buluş: Kanseri 8 yıl önceden tespit edecek
İNGİLTERE'de Cambridge Üniversitesi bilim insanları, yemek borusuyla mide arasında oluşan kanser riskini, yaklaşık 8 yıl önceden tespit etmenin yolunu buldu.Abone ol
İngiltere'de boğaz kanseri veya Larinks kanseri olarak da bilinen gırtlak kanserine ilişkin erken tanı teşhisine yönelik yeni bir gelişme yaşandı.Bilim adamları geliştirdikleri genetik bir test sayesinde boğaz kanserine neden olabilecek Barrett's özofagus rahatsızlığında ortaya çıkan anormal hücreleri genetik olarak incelemeye aldı.
Barrett's özofagus hastalarının kanser riskini önceden tespit eden bilim insanları, 2 yıl ile 8 yıl arasında erken teşhis koyduklarını açıkladı.
Hastaların üçte ikisinde doğru tahmin
Bu modele dayanarak bilim insanları, iki yıl içinde hastaların üçte ikisinde ve sekiz yıl içinde hastaların yarısında, kanserin ortaya çıkışını doğru bir şekilde tahmin etti.
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