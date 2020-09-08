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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek yoğun bakıma alındı korona olmuştu

Koronavirüse yakalanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek yoğun bakıma alındı. Son sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan doktoru, “Covid sürecinde akciğer dokusunda oluşan tahribat nedeniyle yoğun bakım koşullarında, takip ve tedavileri devam etmektedir. ” dedi.

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Koronavirüse yakalanan ve 23 gündür tedavi gören Başkan Böcek'in sağlık durumuyla ilgili doktorundan bir açıklama yapıldı.

Doktor Özgün Güngör, yaptığı açıklamada, Böcek’in 8 Eylül Salı günü itibarıyla kan değerlerinde düzelme, PCR testinde negatifleşme ve antikor testlerinde pozitiflik saptandığını bildirdi.

Tedavisi yoğun bakımda yapılıyor

Güngör, Böcek'in son durumuyla ilgili, "Koronavirüs sürecinde akciğer dokusunda oluşan tahribat nedeniyle yoğun bakım koşullarında, takip ve tedavileri devam etmektedir." bilgisini paylaştı.

Açıklamada, "Bu sürecin her aşamasında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Özlenen Özkan ve öğretim üyeleri, her türlü tıbbi ve sosyal desteği sunmuşlardır." denildi.

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