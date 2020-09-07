Koronavirüs aşısına ne kadar yaklaşıldı? İşte tüm dünyadaki çalışmalarda son durum

5 ülkede Faz-3'e geçildi

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre Covid-19 için 3 Eylül 2020 tarihi itibarıyla aralarında Türkiye'nin de olduğu ondan fazla ülkede toplam 176 aşı çalışması devam ediyor. Bunların 34 tanesi klinik araştırma aşamasını geçti ve insanlar üzerinde deneniyor. 22 aşı adayı da daha geniş kitlelerdeki deneylerine devam ediyor. 5 ülkede ise 'faz-3' denilen yani binlerce gönüllü kişi üzerinde deneme sürecinin devam ettiği aşı çalışması var.