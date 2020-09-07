Koronavirüs aşısına ne kadar yaklaşıldı? İşte tüm dünyadaki çalışmalarda son durum
DSÖ verilerine göre koronavirüs için 3Eylül 2020 tarihi itibarıyla ondan fazla ülkede toplam 176 aşı çalışması devam ediyor. Peki bilim insanları Covid-19 aşısına ne kadar yaklaştı? İşte tüm dünyadaki aşı çalışmalarından ayrıntılar...
Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre Covid-19 için 3 Eylül 2020 tarihi itibarıyla aralarında Türkiye'nin de olduğu ondan fazla ülkede toplam 176 aşı çalışması devam ediyor. Bunların 34 tanesi klinik araştırma aşamasını geçti ve insanlar üzerinde deneniyor. 22 aşı adayı da daha geniş kitlelerdeki deneylerine devam ediyor. Türkiye'den Boğaziçi, Ege, Ankara, Ortadoğu Teknik, 9 Eylül, Selçuk, Acıbadem, Erciyes ve Bezmialem Vakıf üniversiteleri de aşı geliştirme yarışına dahil olan kurumlardan.
Ancak insanlığın merak ettiği soru şu; Covid-19'a karşı yüzde yüz bir tedavi başarısı gösteren aşı ne zaman bulunacak? İşte bu sorudan hareketle mercek altına alınan dünyadaki tüm aşı çalışmaların son durumu ve diğer detaylar..
5 ülkede Faz-3'e geçildi
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre Covid-19 için 3 Eylül 2020 tarihi itibarıyla aralarında Türkiye'nin de olduğu ondan fazla ülkede toplam 176 aşı çalışması devam ediyor. Bunların 34 tanesi klinik araştırma aşamasını geçti ve insanlar üzerinde deneniyor. 22 aşı adayı da daha geniş kitlelerdeki deneylerine devam ediyor. 5 ülkede ise 'faz-3' denilen yani binlerce gönüllü kişi üzerinde deneme sürecinin devam ettiği aşı çalışması var.
BBC Türkçe'de yer alan habere göre; Türkiye'den de 9 üniversitede aşı geliştirme çalışmaları içerisinde yer alıyor. Henüz klinik araştırma aşamasında olan bu aşıların bir kısmı DNA bazlı, bir kısmı da öldürülmüş ya da zayıflatılmış virüs kullanıyor.