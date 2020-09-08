Bakan Berat Albayrak'tan elektrik üretimi açıklaması! Durmuyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Tarihi doğal gaz keşfimizin ardından enerji sektöründe büyük bir adım daha attık. Elektrik üretiminde rekor kırarak her alanda yükselişimizi sürdürüyoruz" dedi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından, yenilenebilir enerji üretiminde günlük rekor kırılmasına ilişkin açıklamada bulundu.

Albayrak paylaşımında, "Durmuyoruz, üretimi sürdürüyoruz. Yatırımlarımız ve projelerimizle Türkiye’ye çağ atlatıyoruz. Tarihi doğal gaz keşfimizin ardından enerji sektöründe büyük bir adım daha attık. Elektrik üretiminde rekor kırarak her alanda yükselişimizi sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.