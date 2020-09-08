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Beşiktaş'a iyi haber! Vincent Aboubakar fesih anlaşmasına vardı

Beşiktaş'ın eski yıldızı Vincent Aboubakar, Porto ile sözleşmesini fesih aşamasına vardı. Tekrar siyah-beyazlı takımın gündemine gelen başarılı golcünün transferinde tek pürüzün sağlık kontrolü olduğu belirtildi.

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Portekiz'de yayın yapan A Bola gazetesine göre Vincent Aboubakar, Porto ile sözleşme fesih için anlaşmaya vardı. 2016-2017 sezonunda Beşiktaş'a top koşturan yıldız isim, siyah beyazlı takımın tekrar gündeminde.

Porto, Aboubakar'ın sözleşmesini feshederek, 3.6 milyon Euro olan yıllık ücretinden tasarruf etmiş olacak. Beşiktaş'ın gündeminde olan 28 yaşındaki oyuncu, bu gelişmenin ardından Siyah-beyazlılara bonservis bedeli olmadan transfer olabilir.

Transferin önündeki tek engel Aboubakar'ın sağlık durumu. Kamerunlu oyuncunun kontrollerine probleme rastlanmaması halinde, Aboubakar yeniden Beşiktaş forması giyecek.

Sakatlıklar ve form düşüklüğü nedeniyle son iki sezonda 21 maça çıkan Aboubakar 6 gol attı. Kamerunlu forvet, Beşiktaş'ta görev yaptığı 2016-2017 sezonunda 38 maçta 19 gol, 4 asistlik performans göstermişti.

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