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Inter Aleksandar Kolarov'u kadrosuna kattı

İtalyan devi Inter, Roma forması giyen savunma oyuncusu Aleksandar Kolarov'u kadrosuna dahil ettiğini duyurdu.

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Inter, Roma'dan Aleksandar Kolarov'u kadrosuna kattığını duyurdu. 34 yaşındaki Sırp futbolcu, sağlık konrollerinin ardından sözleşme imzalayacak.

Inter'in resmi hesabından yapılan paylaşım:

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