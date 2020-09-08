Inter Aleksandar Kolarov'u kadrosuna kattı
İtalyan devi Inter, Roma forması giyen savunma oyuncusu Aleksandar Kolarov'u kadrosuna dahil ettiğini duyurdu.Abone ol
Inter, Roma'dan Aleksandar Kolarov'u kadrosuna kattığını duyurdu. 34 yaşındaki Sırp futbolcu, sağlık konrollerinin ardından sözleşme imzalayacak.
Inter'in resmi hesabından yapılan paylaşım:
🚨 | ANNUNCIO— Inter (@Inter) September 8, 2020
Aleksandar #Kolarov è un nuovo giocatore dell'Inter! ⚫️🔵
👉 https://t.co/fss4C9gU2n#WelcomeKolarov #NotForEveryone pic.twitter.com/3HjmxqAATJ
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Rus milyarder Bodrum'a geldi! Yatın fiyatı dudak uçuklattı