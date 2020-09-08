Çaykur Rizespor'dan savunmaya takviye: Selim Ay

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Konyaspor'dan Selim Ay ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.Abone ol
Yeşil-mavili kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Konyaspor’da forma giyen 29 yaşındaki savunma oyuncusu Selim Ay, kendisini 2 yıllığına yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşme imzaladı. Selim Ay’a Kulübümüze hoş geldin diyor başarılar diliyoruz" denildi.
HOŞ GELDİN SELİM AY https://t.co/N46iuuYFDf— Çaykur Rizespor (@CRizesporAS) September 8, 2020
Geçtiğimiz sezon Konyaspor’da forma giyen 29 yaşındaki savunma oyuncusu Selim Ay, kendisini 2 yıllığına yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşme imzaladı.
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