Çaykur Rizespor'dan savunmaya takviye: Selim Ay

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Konyaspor'dan Selim Ay ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

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Yeşil-mavili kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Konyaspor’da forma giyen 29 yaşındaki savunma oyuncusu Selim Ay, kendisini 2 yıllığına yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşme imzaladı. Selim Ay’a Kulübümüze hoş geldin diyor başarılar diliyoruz" denildi.

Geçtiğimiz sezonu İttifak Holding Konyaspor'da geçiren Selim Ay, 16'sı Süper Lig olmak üzere toplam 17 maçta görev aldı.