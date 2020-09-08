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Mardin'deki kazada ölen 3'ü çocuk 6 kişi gözyaşları içinde toprağa verildi

MARDİN'in Midyat ilçesinde halı saha maçından dönerken geçirdikleri trafik kazasında yaşamlarının kaybeden 3'ü çocuk 6 kişi gözyaşları arasında toprağa verildi.

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Mardin'de Mehmet Emin Aydın'ın kullandığı 65K3858 plakalı kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, önce Nevzat Tasman'ın kullandığı 27 BDV 29 plakalı traktöre ardından da halı saha maçından evlerine dönen Hakan Özkahraman'ın kullandığı 34 BOH 39 plakalı otomobile çarptı.

Kazada, otomobildeki Nimetullah Yıldız (34), oğlu Abdulkerim (3), yeğeni Muhammed Yıldız (10) ile aynı mahallede oturan akrabaları Hakan Özkahraman (23), Bilal Seyitoğlu (21) ve kardeşi Dilovan Seyitoğlu (12), hayatlarını kaybetti. Kamyon sürücüsü Aydın ve traktör sürücüsü Tasman, yaralandı.

Acı kazada hayatlarını kaybedenlerin cenazeleri Midyat Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından bugün toprağa verilmek üzere Bardakçı Mahallesi'ne götürüldü.

Burada düzenlenen cenaze törenine Midyat Kaymakamı Tekin Dundar, Garnizon Komutanı Tank Albay Hüseyin Dindar, İl müftüsü Ali Hayri Çelik ve hayatını kaybedenlerin yakınları katıldı. Gözyaşlarının sel olduğu cenazede ölenler için Kürtçe ağıtlar yakıldı.

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