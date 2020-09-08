Zonguldak'ta genç yaşta canına kıydı yıllar önce babası da intihar etmiş

ZONGULDAK'ta Burhan Coşan (23), evinde kendisini başından vurarak yaşamına son verdi. Genç şahsın, kız arkadaşı ile sorunlar yaşadığı iddia edildi. Ayrıca Coşan'ın yıllar önce babasının da kendisini asarak intihar ettiği aktarıldı.

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Olay, Kilimli ilçesine bağlı Güney Mahallesi Nergis Sokak'ta meydana geldi. Burhan Coşan'dan haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, eve girdiğinde Coşan'ı kanlar içinde buldu.

Coşan'ın tabancayla kendisini başından vurduğu belirlendi. Burhan Coşan'ın kız arkadaşı ile sorunları olduğu ve bu nedenle intihar ettiği şüphesi üzerinde duruldu.

Öte yandan, Coşan'ın babasının da yıllar önce kendisini asarak yaşamına son verdiği bildirildi.