Bursa'da yerel gazete sahibinden şantaj! 'Seni haber yapar, rezil ederim'
BURSA’da yerel gazete sahibi Necmi İ. (40) rüşvet alırken suçüstü yakalandı. İddiaya göre şahıs, iş insanına 'Kaçak villaların var. Eğer 200 bin lira vermezsen seni haber yapar, rezil ederim' dedi.
Polis ekipleri, Bursa’da bir yerel gazetenin sahibi Necmi İ.’yi 'rüşvet, şantaj ve tehdit' suçlarını işlediği iddiaları üzerine takibe aldı. Uzun süredir yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Necmi İ.’nin, kentteki birçok iş insanı, siyasetçi ile yerel gazete temsilcilerini tehdit ettiği ve şantaj yoluyla rüşvet almaya çalıştığı belirlendi.
"Seni haber yapar, rezil ederim"
Necmi İ.’nin, iş insanına, "Kaçak villaların var. Eğer 200 bin lira vermezsen seni haber yapar, rezil ederim" dediği öğrenildi. Necmi İ., iş insanından para almak için gittiği benzin istasyonunda, polis ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı.
Paraları böyle aldı
Necmi İ.'nin bir iş insanı ile yediği yemekte para aldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Necmi İ.'nin, kendisine iş insanı tarafından deste halinde sayılarak verilen paraları yanında bulunan çantasına koyduğu, paraları aldıktan sonra ise içerisinde para bulunan çanta ile restorandan çıktığı görülüyor.
"İddiaları kabul etmiyorum" Savunması
İznik'te yakalanan Necmi İ., ifadesi alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Necmi İ.'nin, ifadesinde, "Danışmanlık hizmeti veriyorum. Aynı zamanda sponsorluk alıyorum. O paraları bu yüzden almadım. Kimseyi tehdit etmedim. Kimseye şantaj yapmadım. Rüşvet aldığım yönündeki iddiaları kabul etmiyorum" dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Necmi İ.,adliyeye sevk edildi.