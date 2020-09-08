1. sınıflar ne zaman okula başlıyor 2020 eğitim yılı takvimi

Koronavirüs nedeniyle eğitim 30 Ağustos'ta online olarak EBA üzerinden başladı. MEB, okulların 21 Eylül'de açılacağını duyurmuş ve hazırlıkları yapıyoruz demişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise okullar ne zaman açılacak sorusuna yanıt verdi. 1. sınıflar için 2+5 formülü uygulanacak. Yani 2 gün yüz yüze eğitim 5 gün uzaktan eğitim.

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Koronavirüs vakalarının son haftalarda artmasının ardından MEB 2020-2021 eğitim öğretim yılını 30 Ağustos'ta online olarak EBA üzerinden başlattı.Milyonlarca veli ve öğrenci yüzy üze eğitim ne zaman başlayacak, okullar ne zaman açılacak sorusunun yanıtını beklerken MEB 21 Eylül'ü işaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise okulların açılış tarihi hakkında son bilgileri paylaştı. Online eğitim 18 Eylül'de sona erecek ve okullar 21 Eylül pazartesi günü eğitime başlayacak. Okullar vakaların seyrine göre il bazlı ve kademeli olarak açılacak. İlkokul 1. sınıf öğrencileri için 2+5 formülü uygulanacak. Yani 2 gün yüz yüze eğitim 5 gün online eğitim. İşte okulların açılış tarihi hakkınsa son haberler...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son açıklama: Cumhurbaşkanı Erdoğan okulların açılmasıyla ilgili şu açıklamalarda bulundu;Salgının başladığı günden bu yana ilk, orta ve yüksek eğitim kademelerinde uzaktan eğitim sistemimizi en iyi şekilde idame ettirdik. Yeni dönemde eğitim öğretime salgın şartlarını da dikkate alarak hem yüzyüze eğitimi hem de uzaktan eğitimi birlikte gerçekleştireceğimiz bir sistemle devam edeceğiz.

Ailelerin tercihine göre, okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencilerimizden başlayarak okullarımızı eğitim öğretime açıyoruz. Bu uygulama salgının seyrine göre şehirlerimizde farklılık gösterebilecektir. Özellikle üretimde gerçekten güçlü altyapsı, yetişmiş insan gücü, sürekli gelişen teknolojiyle Türkiye'nin önünde yepyeni bir dönemin açıldığına inanıyoruz.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi. Bakan Koca okulların 21 Eylül'de açılması üzerine sorulan soruya şöyle yanıt verdi;

"1. ve 2. sınıf ve 8. ve 12. sınıfla ilgili düzenlemeyi muhtemelen gelecek hafta konuşmuş oluruz. Daha çok 1. sınıfların alışması açısından 2+5 şeklinde sayıyı azaltarak yani 2 gün devam 5 gün okula gitmeme şeklinde bir uygulama gündeme gelebilir. Önümüzdeki hafta bunu daha netleştirmiş oluruz. Diğer sınıfların bu dönemde nasıl devam edeceği şeklinde 8. ve 12. sınıflarla ilgili salgının seyrine göre gelecek hafta bunu daha da netleştirmiş oluruz. Belki il bazında veya genel anlamda. Yani şöyle özetlersek 1. sınıfların alışması için 2+5 şeklinde olabilir, 2. sınıfların olup olmayacağı konusu önümüzdeki hafta salgının seyriyle netleşmiş olur, 8 ve 12'lerle ilgili ne zaman başlayacağı veya başlayıp başlamaması konusu haftaya gündem yapılmış olacak."

Okullar 21 Eylül'de açılacak mı: Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "21 Eylül'de belirli sınıflarda yüz yüze eğitimi başlatacağız. Şu anda bununla ilgili bir değişiklik yok." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, yüz yüze eğitim konusunda, "Bütün halkımız şunu bilsin. Biz hiçbir çocuğumuzu ya da öğretmenimizi riske atan bir karara imza atmayız." dedi.

Bakan Selçuk, yüz yüze eğitime geçişle ilgili bir soru üzerine şunları kaydetti:

"Bilim Kurulu üyelerine sorular yöneltiliyor. Bu soruların cevabı soruluyor. Bizim de tavsiyesine uyduğumuz, kararlar aldığımız, Kuruldan ya da Sağlık Bakanlığından söz ediyoruz. Bu soruyu sorduğunuzda bunun çok net ve belirlenmiş bir cevabının aylar öncesinden olamayacağı ve o günkü koşullara bağlı olarak bunun, sürekli bir değerlendirmeye muhatap olması gerektiği söyleniyor. Böyle bir durumda 3-2 sene önce şunu net olarak söylüyorduk; 'Okullar, şu tarihte açılacak, ara tatil şu dönemde olacak' diyebiliyorduk ama şimdi bunun Milli Eğitim Bakanlığının tek başına karar alıp da söylemesi diğer kurum ve kuruluşlarla paydaşlarla iş birliği içinde alınabilecek bir karar olmasından dolayı mümkün değil. Ama prensipler belirlenmeli."

Bu konudaki yaklaşımlarını değerlendiren Selçuk, "Biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak çocukların yüz yüze eğitim almasını tabii ki çok istiyoruz." dedi. Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tabii ki bunun için hazırlık yaptık ve tüm altyapıyı oluşturduk. İzliyorsunuz. Salgının seyrine ilişkin rakamlar ve sayılar yayınlanıyor. Salgının seyrinin nasıl gittiğine ilişkin olarak da okulların ne zaman, nasıl, ne şekilde hangi sınıflarda açılacağının çok net olarak Kurulun tavsiyesi doğrultusunda yapılması söz konusudur. Şöyle düşünün; 'Kurul ve Sağlık Bakanlığı dese ki, 'Bizim şu andaki tablo budur. Okulların tamamının açılmasında sakınca yoktur.' Biz okulları elbette açarız. Kesinlikle 'şu olmaz' dese, bizim buna itiraz ederek, 'Biz bunu söylemenize rağmen tam tersini yapıyoruz' deme durumumuz söz konusu değil. Halkımız şunu bilsin; biz hiçbir çocuğumuzu ya da öğretmenimizi riski artan bir karara imza atmayız. Bunun gereği neyse bunu yaparız. Bizim ödevimiz, ortaya çıkabilecek eksiklikleri tamamlamaktır. Bizim ödevimiz, öğretmenlerin ve çocukların sağlık içerisinde toplumda eğitimini almasıdır. 21 Eylül'de hangi sınıflar açılacak, bu spekülasyonlar hep yapılıyor. Ricam, sadece resmi kaynaklardan Milli Eğitim Bakanlığının sitesinde ne yazıyorsa odur. 21 Eylül'de belirli sınıflarda yüz yüze eğitimi başlatacağız. Şu anda bir değişiklik bununla ilgili yok. Salgının seyriyle ilgili kurul herhafta toplandığı ve değerlendirme söz konusu olduğu için, bunu takip edip buna uygun olarak durumumuzu net olarak dikkate alacağız."