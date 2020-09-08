Erol Mütercimler o iğrenç sözleri için özür diledi

Hakkında soruşturma başlatılan ve sözleri büyük tepki toplayan Erol Mütercimler bu kez de özür diledi. Halk TV'de sözlerinin bağlamından koparıldığını ileri süren Mütercimler, yanlış anlaşıldığını iddia etti.

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Erol Mütercimler, İmam Hatip Liseleri ile ilgili sözlerinin yanlış anlaşıldığını söyleyerek özür diledi. Sözlerinin bağlamından koparıldığını ileri süren Mütercimler, sözlerinin tarikat ve cemaatlerle ilgili olduğunu iddia etti.

Hallk TV'de Gürkan Hacır'ın sorularını cevaplayan Erol Mütercimler, sözlerinin cımbızlandığını söyleyerek sadece o bölümün izlendiğinde tepkilerin de haklı olduğunu ifade etti.

İşte Mütercimler'in özür dilediği o sözleri;

"Program tarikat ve cemaatlerle ilgiliydi. Tarikatların tarihiyle ilgiliydi. Süreç içinde bunların nasıl bozulmaya başladığını anlattım. Bu konular konuşulurken bir yerde şöyle bir yargı dile getirildi haklı olarak. Toplumda yanlış algılar oluşuyor ve toptancı suçlamalara gidiliyor. Ve bunun daha işleri çözülemez hale geldiği konuşuldu, haklı olarak.

Tüm bunlar konuşulurken Müfit Yüksel bir yerinde dedi ki neden bunlar oluyor. Dini hassasiyeti olan insanlar kentlerden varoşlara çekiliyor dedi. Dolayısıyla tarikatlar niçin merdiven altı görüntüye girdi dedi ve şöyle dedi; misyoner okullarını saydı, bu toplum misyoner okullarının mezunlarına itibar gösterirken imam hatiplere değer vermiyor" dedi.

3 saat boyunca tam da toplumdaki algılar konuşulduğu için ben de 3 saattir izleyici izliyor sandım. Ben de dedim ki "Toplumda imam hatipler için böyle haberler geldiğinde insanlar imam hatip okullarıyla özdeşleştiriyor" dedim, kastım buydu. Misyoner okullarının çocukları da bizim imam hatiplerin çocukları da bizim dedim. Hakaret olsaydı, Müfit Bey buna karşılık verirdi. İlahiyatçı profesör itiraz ederdi. Ne müfit yüksel kimse itiraz etmedi. Zaten herkes anladı ki, 3 saatlik konuşma bunun zeminiydi. Dert yandığımız buydu."